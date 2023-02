People’s Poker Tour, il catanese Fausto Gravagna batte tutti e vince 75 mila euro

Fausto Gravagna, 31enne imprenditore catanese, da poco ritornato nel circuito del poker live dopo un lungo stop, è il vincitore della 34esima edizione del People’s Poker Tour. Gravagna si è fatto largo nel main event al Portomaso di Malta sui 663 entries. Alla fine del Day2 era nono nella classifica dei 23 a premio. Si è poi conquistato il tavolo finale dove è riuscito a lasciarsi tutti dietro agguantando il primo premio. Si è portato a casa il trofeo del People’s Poker 2023 e 75 mila euro di prima moneta.

“Questo risultato - ha dichiarato Gravagna ai microfoni di People’s Poker - mi porterà magari a giocare qualche torneo in giro per l’Europa, ma resto un imprenditore e continuerò a fare questo nella vita. Il poker è una grande passione e ovviamente gioco online su People’s Poker ma non dico il mio nickname”. Secondo posto al player maltese Lawrence Bonnici che intasca 44 mila euro e terzo posto per Alex Mastrogiovanni (alfabeta95) che ha ottenuto la qualificazione al main event di Malta con i sat low-cost allestiti dal provider Microgame nella lobby di People’s Poker.