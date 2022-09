Per tre settimane chiuso al transito il ponte sulla strada provinciale 15 per completamento lavori

Per tre settimane il tratto di strada provinciale 15 che fa da cavalcavia sulla Strada statale 121 resterà totalmente chiuso al transito veicolare e pedonale per consentire in condizioni di sicurezza la prosecuzione del cantiere stradale a Valcorrente, in territorio di Paternò. L’ordinanza per la totale chiusura al transito del ponte è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta dell’Anas, soggetto titolato ad intervenire sul cavalcavia.

In prossimità del cantiere la ditta esecutrice dei lavori collocherà la segnaletica necessaria, con appositi sbarramenti. Un possibile percorso alternativo è costituito, per chi da Valcorrente va in direzione Paternò dalla Strada statale121 fino a Paternò, e poi dalle Strade provinciali 58, 135, oppure 77 per poi ritornare su S.p. 15. Viceversa da Paternò a Valcorrente.