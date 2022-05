Lavorava "in nero" in una panineria e percepiva il reddito di cittadinanza: denunciato

Nel corso di una serie di controlli amministrativi gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno effettuato una serie di accertamenti presso una panineria del centro di Catania, in cui hanno sanzionato per “lavoro nero” il titolare dell’attività commerciale, in quanto i due dipendenti addetti alla vendita sono risultati sprovvisti di regolare contratto di lavoro. Uno dei due, inoltre, è risultato essere anche percettore del reddito di cittadinanza e per questo è stato denunciato e segnalato all’Inps per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme erogate.