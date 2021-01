Incidente autonomo sulla Catania Gela, interviene l'elisoccorso

Un incidente autonomo si è verificato nella mattinata odierna lungo la Ss 417 la Catania Gela, all'altezza del chilometro 25 nei pressi di Caltagirone. Un uomo ha perso il controllo della propria autovettura, una Suzuki di colore grigio, per cause in corso di accertamento ed è rimasto incastrato all'interno dell'auto. I vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone lo hanno estratto dall'abitacolo e l'uomo è stato preso in cura sanitari del Servizio 118 intervenuti con eliambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri. Il traffico veicolare ha subito dei rallentamenti per poi ritornare alla normalità.