Perde l'equilibrio al passaggio del treno, batte la testa e muore

Un uomo di 80 anni di Pasteria, nei pressi della linea ferrata a Calatabiano, sarebbe caduto a terra dopo aver perso l'equilibrio al passaggio del treno. La dinamica precisa è in fase di ricostruzione, ma dalle prime testimonianze sembrerebbe che che l’uomo si trovasse in prossimità dei binari per raccogliere degli ortaggi, quando il treno passando ha provocato una raffica di vento che gli ha fatto perdere l'equilibrio. Cadendo a terra, l’uomo ha battuto la testa su dei sassi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche la polizia ferroviaria di Catania, i carabinieri della compagnia di Giarre e il magistrato di turno della Procura etnea. A causa dell’incidente, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Alcantara e Fiumefreddo di Sicilia per diverse ore.