Ingente perdita d'acqua a Librino: sospesa erogazione idrica in tutta la zona sud della città

La segnalazione dei cittadini è arrivata in mattinata con una foto pubblicata su un gruppo Facebook dedicato al quartiere di Librino: una perdita d'acqua che raggiunge diversi metri in altezza. La Sidra ha comunicato la sospensione dell'erogazione idrica in tutta la zona sud della città: "A causa di una ingente e improvvisa perdita idrica è stata sospesa l’erogazione del servizio in un'ampia area della città: Viale Castagnola, Viale Nitta, Viale Librino, Pigno, Zia Lisa, Zia Lisa II, Santa Maria Goretti, San Giuseppe la Rena, Viale Kennedy, Villaggio Sant’Agata, Zona Industriale. Non ci sono ancora previsioni sulla durata della mancanza d'acqua, ma stiamo lavorando per risolvere nel più breve tempo possibile".