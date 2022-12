"Unni stai di casa", performance live il 30 dicembre ai Benedettini

Dopo aver esplorato le vie dei quartieri che circondano il centro storico di Catania, i partecipanti e le partecipanti hanno intrecciato narrazioni familiari, memorie e affascinanti storie scoperte durante la passeggiata condotta da Elvira Tomarchio (colonna portante del Comitato popolare “Antico Corso”) per dare vita ad un testo inedito che verrà portato in scena all’interno della suggestiva cornice del Monastero dei Benedettini. La performance, arricchita dalle musiche di Andrea Balsamo, è il frutto di un percorso di ricerca e studio del corpo e della voce nello spazio in cui i racconti riscoperti compongono nuove e preziose narrazioni di alcuni dei quartieri storici della città. Sotto la guida di Angelo D’Agosta, attore, regista e autore teatrale, il testo della performance è stato scritto da: Michela Aiello, Flavia Alabiso, Laura Alfino, Linda Cavallaro, Letizia Di Mauro, Valeria Giuffrida, Manuel Giunta, Claudia Gulisano, Salvo Leone, Melania Libra, Valentina Marletta, Attilio Privitera, Francesco Rizzo, Eugenio Sanfilippo. Verrà portato in scena da: Flavia Alabiso, Laura Alfino, Stefania Calcaterra, Linda Cavallaro, Valeria Giuffrida, Manuel Giunta, Vincenza Lo Coco, Michele Magnano, Costanza Milazzo, Valentina Marletta, Attilio Privitera, Francesco Rizzo, Francesca Sanfilippo.

La partecipazione alla performance di “Unni stai di casa” è gratuita, ma i posti sono limitati: è necessaria la prenotazione chiamando 0957102767 o 3349242464 ( anche tramite WhatsApp ) o scrivendo una mail a info@officineculturali.net . L’appuntamento è all’infopoint del Monastero dei Benedettini.