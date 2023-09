Le periferie tornano al centro: domenica al via “Librino as a stage”

La periferia di Catania come un grande palcoscenico da illuminare a festa. Questo il denominatore comune di Librino as a Stage, progetto realizzato dall'associazione Associazione Musicale Etnea in collaborazione con l'associazione Ortigia Sound System, promosso dal Ministero della Cultura e dal Comune di Catania, che domenica 24 settembre animerà per tutto il pomeriggio strade e luoghi simbolo del quartiere, tra i più complessi e popolosi della città etnea.

"Questa iniziativa rispecchia l’impegno che l’AME - ha sottolineato il presidente Biagio Guerrera - ha da sempre messo in campo a favore delle periferie, portando in luoghi difficili un'offerta culturale spesso assente. Un altro degli obiettivi che ci siamo posti è quello di portare i catanesi dal centro città a scoprire i quartieri periferici e di favorire la mobilità verso aree spesso avvertite come “corpi separati”".

Il progetto Librino as a Stage è parte dell’iniziativa Catania Risuona 2023, che promuove attività rivolte a realtà sprovviste o carenti di servizi al cittadino e aree aggregative, ed è finanziato attraverso il bando Periferie: Palcoscenico Catania, la bellezza senza confine. Una giornata ricca di appuntamenti che vedrà il potere aggregativo della musica, parte del DNA di AME e OSS, associarsi alla valorizzazione dell’aspetto urbanistico, attraverso la riscoperta di spazi ed aree di luoghi decentrati, e quello della danza e delle arti performative.

"Le attività previste - commenta Enrico Gambadoro Direttore Creativo di OSS - animeranno il quartiere nella sua interezza. Nel corso della giornata esploreremo Librino attraverso luoghi ignoti anche a molti catanesi, che diventeranno palcoscenico di performance e installazioni site-specific pronte a prendere vita".

Si partirà alle ore 15.30 presso la Masseria Moncada dove, dopo una breve introduzione al progetto, ai partecipanti sarà offerto un tour di un luogo simbolo di rinascita del quartiere. Dal 2020 l’edificio, plesso dell’lC Rita Atria (ex Fontanarossa), è sede del Polo delle Arti, progetto che vede l’Associazione Musicale Etnea - che opera nel quartiere dal 2017 - offrire a giovani under 18 corsi di avvicinamento alla musica accanto a numerosi concerti e laboratori culturali. Alle 17.00, presso l’Anfiteatro situato a pochi passi dalla Masseria, i giovani ballerini della compagnia di danza CZD2, prodotta da Scenario Pubblico/ Centro di Rilevante Interesse Nazionale, saranno protagonisti di Each part each place, esibizione ideata e coreografata da Silvia Oteri e Fernando Roldan Ferrer. Una performance site-specific che vedrà gli artisti esibirsi in una composizione estemporanea basata su un sistema di numeri riuscendo, al contempo, a restituire l’armonia di una partitura comune. A seguire, alle ore 18.00 nella cornice dell’Orto urbano del quartiere, sarà la volta di Fare Spazio, incontro a cura del collettivo Fosbury Architecture per riflettere insieme sul destino della periferia. Il dialogo, che vedrà la partecipazione di Giuliana Gianino di Talita Kun, di Giulia Piccione di Coloco, di Claudia Cosentino di Analogique, muoverà dalla domanda: “Come possono professionisti, artisti, associazioni e istituzioni lavorare insieme verso la costruzione di processi inediti di rigenerazione urbana?”.

L’incontro prevederà infatti anche un momento dedicato al confronto e allo scambio di best practice con la partecipazione di associazioni attive nel quartiere. La giornata di Librino as a stage si concluderà con un doppio appuntamento dedicato a Christian Fennesz, uno dei più influenti nomi della musica elettronica degli ultimi anni. L’artista austriaco, chitarrista classico per formazione, è noto alle platee internazionali per la sua capacità di creare, con chitarra e computer, sonorità ipnotiche e scintillanti che rendono le sue composizioni inconfondibili. Fennesz sarà protagonista di una performance che si terrà a partire dalle 19.00 presso la Masseria Moncada durante la quale svelerà il suo approccio alla ricerca musicale e i retroscena della sua incredibile carriera. Mentre alle ore 21.30, il musicista sarà protagonista di un concerto presso Zo Centro culture contemporanee a Catania. Catania Risuona 2023 ritornerà sabato 30 settembre alle 17.00, presso la Masseria Moncada, con il live del laboratorio Rap Game che presenterà il suo primo mix tape intitolato “+ 1”. Per partecipare agli eventi, è possibile inviare la propria prenotazione registrandosi al seguente link