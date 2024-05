Perseguita l'ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento: 53enne arrestato

Un pregiudicato di 53 anni di Palagonia è stato arrestato in città dalla polizia dopo aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. Il 53enne aveva messo in atto l’ennesimo atteggiamento persecutorio nei confronti della donna che ha chiesto l’intervento degli agenti. L’ultimo episodio di violenza si è registrato, nei giorni scorsi, in piazza Giovanni XXIII dove la donna si era accorta di essere seguita dall’ex marito.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con la donna la quale ha indicato agli agenti l’ex marito che è stato fermato. Una volta identificato, è stata accertata la violazione della misura del divieto di avvicinamento. La donna ha formalizzato la denuncia e ha raccontato delle diverse condotte persecutorie poste in essere dal marito sin dal 2017. Per questo motivo, è stata attivata la procedura “Codice Rosso”. Informato il pubblico ministero di turno l'uomo è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza.