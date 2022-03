Controlli contro la pesca subacquea di frodo nelle ore notturne, multe e sequestri a Catania

Le segnalazioni di alcuni cittadini amanti del mare e dell?ambiente hanno aiutato, anche in questi giorni, i militari della guardia costiera di Catania nei controlli contro la pesca subacquea illegale, svolta in particolare nelle ore notturne e con l'utilizzo di autorespiratori. Sono stati intensificati i controlli di polizia marittima svolti dalla capitaneria di porto etnea lungo il litorale catanese, con mirati accertamenti nei confronti dei pescatori subacquei di frodo, che non rispettano le regole di tutela delle risorse ittiche dei fondali marini, operando illegalmente sotto costa.

I mezzi navali hanno effettuato un controllo via mare e da terra sono state impiegate alcune pattuglie, in prossimità dei punti d?immersione segnalati anche da alcuni zelanti cittadini. I "bombolari" abusivi operano soprattutto nelle ore notturne, quando qualsiasi attività di pesca subacquea è assolutamente vietata. Nel corso dell?operazione, con specifici appostamenti dei militari per diversi giorni, sono stati individuati e segnalati alcuni subacquei intenti in attività di pesca illegale, elevando nei loro confronti sanzioni amministrative e sequestrando le attrezzature necessarie per le immersioni di frodo. Il controllo e monitoraggio della pesca subacquea continueranno ad essere assicurati dai militari della guardia costiera etnea, con l?obiettivo di tutelare gli operatori del settore, che esercitano nella legalità la propria attività, e garantire la conservazione ed il corretto sfruttamento delle risorse ittiche.