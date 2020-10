Pesce in cattivo stato di conservazione: denunciato ambulante abusivo

I carabinieri di Palagonia, coadiuvati da personale dell’Asp di Catania, hanno denunciato un pregiudicato catanese di 56 anni, poiché aveva messo in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione. I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno del commercio ambulante abusivo, eseguito nell’area dedicata al mercato in via Circonvallazione, hanno sorpreso l’uomo, privo di qualsivoglia autorizzazione, mentre vendeva dei prodotti ittici senza il benché minimo rispetto delle norme igienico-sanitarie. I militari hanno sequestrato, per la successiva distruzione, i seguenti alimenti: 4,5 chili di pesce spada; 6 chili di “donax trunculs” (telline); 2,5 chili di sardine; 7,5 chili di coryphaena hippurus (lampuga); 4 chili di sgombro.

