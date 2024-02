Da "la pescheria è morta" a "viva la pescheria": l'antico mercato alla prova di modernità

C'era una volta la pescheria e in vero c'è ancora. Dietro la fontana "dell'Acqua a linzolu" e di fronte agli archi della Marina, il mercato storico simbolo della città è ancora lì, con i sui venditori, il pesce fresco ben in mostra e con il suo carico di folclore e storia. A cambiare è tutto quello che gira intorno a quel punto commerciale ed economico nel cuore della città.

I numeri del cambiamento

Per constatare come la pescheria e l'intero quartiere abbiano mutato volto nel giro di pochi anni, basta un colpo d'occhio. Già di mattina, a mercato del pesce aperto, ristoranti, bar e venditori ambulanti convivono nel corridoio soprastante piazza Alonzo di Benedetto, una volta regno indiscusso di pescivendoli, macellai, fruttivendoli e venditori di spezie. I "pisciari", occupano la piazza e alcuni di loro, pochi ormai, si sgolano ancora a "vanniare" per attirare l'attenzione dei clienti. Per cogliere appieno la trasformazione da mercato per i catanesi a mercato per i turisti, bisogna però percorrere le vie limitrofe al nucleo centrale della pescheria. In piazza Dell'Indirizzo, via Zappalà Gemelli e via Riccioli ad esempio. In quelle stradine dove da qualche anno, al posto del cielo c'è un soffitto di ombrelli colorati, i ristoranti e i bar hanno avuto il sopravvento sulle vecchie attività. Una trasformazione che è nei numeri, oltre che nel colpo d'occhio.

"Negli ultimi due anni 46 esercizi commerciali di vendita al dettaglio: fruttivendoli, macellai, calzolai, pescivendoli, si sono trasformati in attività di ristorazione o somministrazione", spiega, dati alla mano, il presidente provinciale di Fipe Confcommercio Dario Pistorio. "Per uno spazio così limitato è una trasformazione enorme che non va demonizzata ma governata", continua Pistorio. "Serve un regolamento chiaro per gli spazi di suolo pubblico esterni ai locali e un censimento delle attività che permetta di capire se è ancora il caso di rilasciare autorizzazioni per l'apertura di bar e ristoranti in una zona dove ve ne sono ormai tanti".

A proposito di regole e licenze, l'assessore comunale al Commercio, Giuseppe Gelsomino è perentorio: "Stiamo lavorando per mettere ordine sia al regolamento degli spazi esterni sia a un possibile contingentamento delle licenze in centro storico. Ci sono valutazioni attente da fare e stiamo cominciando a farle".

Chi c'era, chi c'è

Maurizio Santapaola è macellaio - "chianchéri" in catanese - con una bottega a ridosso della pescheria, da oltre 40 anni. La sua è un'attività a conduzione familiare, in bottega ci sono con lui, la moglie, la figlia e un paio di impiegati. "Noi lavoriamo sempre ma il mercato è cambiato tantissimo. Se prima vendevamo alle persone del quartiere e a tutte quelle persone che avevano la pescheria come mercato conveniente e facile da raggiungere, adesso invece lavoriamo di più con i tanti locali che comprano da noi. Anche io qui accanto ho trasformato l'attività in modo da poter dare da mangiare ai turisti. Il mercato è così, cambia e le dico che per me non è neanche male. Fare il macellaio è un lavoro pesante e con margini di guadagno sempre minori. Far da mangiare alle persone e meno faticoso e offre, al momento, più possibilità di guadagno".

Tra i primi ad avere l'intuizione che il cambiamento era alle porte e che bisognava cogliere l'attimo c'è Gaetano Marino, titolare di uno dei ristoranti più frequentati della zona. "Mio padre ha cominciato da garzone macellaio in questa bottega più di 50 anni fa, siamo legatissimi a questo luogo ed è da qui che, 15 anni fa, quando avere una licenza da ristoratori era ancora un'impresa titanica, in barba alla Bolkestein, abbiamo pensato di trasformare la macelleria in ristorante", racconta Marino. "Abbiamo sperimentato, insieme a mio fratello, la formula innovativa della macelleria con cucina. Adesso siamo un ristorante quasi esclusivamente di pesce e facciamo i conti con un mercato sempre più competitivo e che, almeno nella parte che riguarda l'eccessivo proliferare di attività di ristorazione, avrebbe bisogno di una regolamentazione".

Dal 1814 in pescheria c'è una trattoria in cui il tempo sembra essersi fermato. Tania Minìo gestisce insieme al fratello Salvatore questa sorta di tempio della cucina popolare catanese, ereditato dalla madre, a sua volta figlia e nipote di trattorie. Il tempo passa ma il rituale è uguale: "Il pesce fresco lo compriamo qui da sempre", racconta Tania indicando i banchi del pesce fuori dalla sua trattoria di via Pardo. "Per noi la formula è giusta da sempre, lavorano i pescivendoli e lavoriamo noi, è cambiata la clientela ma è così che va".

Il mercato storico

"Questa è la mia attività da sempre, non so se ci sarà un'altra generazione di 'pisciari', qui in questo posto dopo la mia. Di sicuro so che io andrò in pensione facendo quello che ho sempre fatto". A parlare è Enzo Napoli titolare di uno storico banco del pesce affacciato sull'ultimo tratto di via Dusmet. "Nel corso degli anni abbiamo visto cambiare tutto, abbiamo resistito, adeguandoci, alle pedonalizzazioni e abbiamo seguito le mille regole dei governi e del comune. Ci siamo dovuti ingegnare in tanti modi per rimanere in piedi senza perdere qualità e identità. Prima si vendeva di più qui al banco ed eravamo riferimento per tutti i catanesi che scendevano al centro in auto o con i bus, adesso abbiamo le liste whatsapp, le consegne a domicilio ai ristoranti e ai clienti", spiega Napoli. "Io ristoratore? Mai, mai, troppa concorrenza e pochi affari", chiude lo scafato pescivendolo.

Altro settore, stessa musica. Giovanni Finocchiaro è fruttivendolo da quando era "alto un metro e un succo di frutta". Adesso ha 65 anni e con lui, a gestire l'attività dell'ampia bottega zeppa di frutta e verdura, all'angolo tra via Pardo e via Bottino, ci sono i fratelli e il figlio Rosario. "Il popolo non c'è più. A Catania c'è un supermercato a ogni passo e la gente per arrivare qui deve volare ormai. Niente autobus, niente parcheggi, solo turisti ma niente di paragonabile alla folla di quando ero ragazzo. Ci difendiamo con la merce buona e le consegne a domicilio, non molliamo perché il nostro lavoro è questo da generazioni".

Michele Longo, vende "pisci stocco" e baccalà in via Gisira. Nella strada che ospita il suo negozio in marmo bianco, consunto da 80 anni di commercio, i dettaglianti di una volta sono rimasti pochissimi. Lui però resiste, squarcia lo stoccafisso con un machete, lo ammolla nelle vasche e aspetta 48 ore prima di ricominciare a lavorarlo. "Non mi parli mentre lavoro sennò ci rimetto un braccio", ci dice il signor Michele scoprendo gli avambracci con tre profonde cicatrici da distrazione. "Chi vuole che faccia più sto mestiere? Troppo faticoso e poco redditizio, io però l'attività non la vendo. Da me i ristoratori a caccia di botteghe manco ci passano e chi compra lo stocco qui da me ha in omaggio uva passa, olive e pinoli per condire un perfetto 'stoccu a missinisi'". Con buona pace, o forse no, dei fanatici dell'apericena, del finger food e di chi mangia male come parla.