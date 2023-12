Carabinieri in pescheria, multe salate e sequestri per gli abusivi

I carabinieri di piazza Dante e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, insieme agli agenti della polizia locale, hanno passato al setaccio i commercianti abusivi del centrale mercato del pesce “A Pischiria”. I militari hanno sanzionato 5 pescivendoli ambulanti per esposizione di pescato privo di tracciabilità. I commercianti sono stati sanzionati con una multa di 1.500 euro ciascuno, e con il sequestro del pescato in vendita.

Durante i controlli sanzionati anche 3 pescivendoli totalmente abusivi in quanto privi della licenza per esercitare la vendita al dettaglio. Per loro multa anche per “occupazione abusiva di suolo pubblico”. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati ai fini della successiva distruzione oltre 100 chili di pescato: pesce spada, sardine, tonno, sgombro, merluzzi e pescato tipico dei mari siciliani, privi di tracciabilità. Il totale delle sanzioni elevate ammonta a 11 mila. Successivamente, sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri sono finiti i fruttivendoli ambulanti. Tutta la frutta esposta sulle degli abusivi è stata sequestrata per la successiva distruzione.