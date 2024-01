Scuola, a Catania il primo istituto della Sicilia specializzato in gestione delle acque

L'Istituto statale "Pestalozzi" è il primo istituto professionale in Sicilia, dedicato alla gestione delle acque e al risanamento ambientale. Un nuovo corso di studi improntato alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), allo scopo di fornire agli studenti una base solida teorica e pratica, con competenze essenziali per affrontare le sfide ambientali di oggi e del futuro. Soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore comunale alla scuola Andrea Guzzardi: ”Una grande opportunità aggiuntiva per i ragazzi di Catania e di Villaggio Sant’Agata, Librino e San Giorgio in modo particolare - hanno detto i due amministratori che così potranno specializzarsi in una delle professioni emergenti frutto della nuova frontiere dello sviluppo sostenibile".

L'indirizzo gestione delle acque e risanamento ambientale sarà ospitato nella succursale di viale Nitta, a Librino. Dal canto suo l'Istituto "Pestalozzi" ha espresso la propria gratitudine al sindaco e all'assessore Guzzardi, per il “fondamentale sostegno e impegno nei confronti dell'apertura del primo indirizzo di scuola secondaria di secondo grado in Sicilia, dedicato alla gestione delle acque e risanamento ambientale."