Pfizer e "ombre" sul futuro, Marano (M5S): “Governo regionale e nazionale scongiurino delocalizzazioni"

Una reazione forte. È quello che chiede la deputata regionale del M5S Jose Marano in merito ai timori di un “disimpegno” della multinazionale Pfizer nei confronti dello stabilimento di Catania. Domani, 21 ottobre, i lavoratori terranno un sit in con le sigle sindacali e la deputata ha annunciato la sua presenza per sostenere la battaglia e appurare le prospettive paventate ai dipendenti.

“In un momento in cui le multinazionali del farmaco investono e sono in crescita esponenziale non risulta comprensibile, in uno stabilimento importante come quello di Catania, l’ipotesi di ridimensionamento”, dice Marano.

“Pare che alcune scelte di Pfizer avrebbero portato a delocalizzazioni in Cina - continua la deputata - di un antibiotico prodotto anche a Catania e sembra anche che inevase siano state le richieste delle sigle sindacali relativamente alla produzione di vaccini alle falde dell’Etna. Il governo regionale e quello nazionale debbono fare tutto quanto in loro potere per tutelare il ruolo fondamentale di Pfizer a Catania. In gioco c’è una fetta dell’industria catanese: nello stabilimento vi lavorano circa 700 persone e non possiamo permetterci passi indietro. Esprimo la mia vicinanza ai lavoratori e domani sarò presente per sostenere una battaglia che deve necessariamente tutelare l’occupazione. Adesso è necessario che le istituzioni si facciano carico di intavolare un confronto con l’azienda”.