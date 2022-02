Vertenza Pfizer, Scavone: "Azienda favorevole alla sospensione dei tagli al personale"

"Apprezziamo l’apertura mostrata dalla Pfizer rispetto alle richieste avanzate dal governo Musumeci al Tavolo aperto per affrontare la vertenza dei lavoratori in esubero nel sito di Catania. L’azienda ci ha comunicato la disponibilità ad accogliere una sospensione dei termini della procedura di riduzione del personale, mostrandosi sensibile alla posizione misurata, ma ferma, della Regione Siciliana. Lo consideriamo un passo avanti per trovare soluzioni condivise e ribadiamo l’impegno del governo regionale per venire incontro al sito produttivo e alle parti sociali al fine di mantenere i livelli occupazionali nel territorio".



Lo afferma l’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone, alla luce della lettera ricevuta a firma dell’amministratore delegato di Wyeth Lederle – gruppo Pfizer, Giuseppe Campobasso.

"La informo – scrive l’azienda a Scavone – che stiamo valutando la richiesta di sospensione temporanea dei termini della procedura di riduzione del personale", precisando ulteriormente che "la nostra posizione andrà nella direzione di un accoglimento della suddetta istanza di sospensione dei termini, in quanto è nostra volontà dialogare costruttivamente e responsabilmente con gli attori in causa".