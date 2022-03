Crisi Pfizer, Giulia Grillo (M5S) chiede un tavolo di concertazione al Mise

"Si convochi senza ulteriori ritardi il tavolo di concertazione al Mise e si punti sul distretto di Catania per lo sviluppo di un polo d'eccellenza nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci. Un processo virtuoso che serve al Paese e a un territorio ricco di professionalità e risorse da valorizzare e tutelare". Lo sottolinea in una nota Giulia Grillo, già ministra della Salute del primo governo Conte, e deputata M5S. Ieri l'aula di Montecitorio ha approvato l'ordine del giorno al Dl Sostegni-ter, a firma della Grillo, che impegna il Governo "a convocare il prima possibile, presso il ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di concertazione fra tutti gli attori coinvolti nelle procedure di licenziamento dei lavoratori del sito Pfizer di Catania" e, contestualmente, "ad attivare senza indugio un'istruttoria presso la Fondazione Enea Tech e Biomedical al fine di realizzare nel territorio di Catania un polo di alta specializzazione con la finalità di rafforzare la risposta a emergenze sanitarie, la sicurezza nazionale in tema di autonomia produttiva di farmaci e vaccini di fronte a pandemie e altre malattie infettive emergenti".