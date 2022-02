Pfizer, riunione in Confindustria: la trattativa non va in porto

Si è conclusa ieri sera la riunione in Confindustria a Catania tra i sindacati e i vertici della Pfizer. I sindacati hanno rigettato la proposta dell'azienda, avanzata tramite una lettera che l'amministratore delegato della multinazionale statunitense ha fatto pervenire all'assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone.

La Pfizer aveva proposto di prendere tempo bloccando momentaneamente la mobilità annunciata per i 130 dipendenti della sede di Catania. I sindacati però chiedono risposte sul futuro della sede etnea e hanno proclamato lo sciopero, già annunciato in precedenza, per il 4 marzo. Chiedono il rilancio dello stabilimento con investimenti volti a garantire il futuro di tutti i lavoratori.

"Abbiamo rigettato tutto perché a noi non serve prendere tempo. A noi serve prendere tempo solo se l'azienda si mostra disposta a condurre nuovi investimenti per la sede di Catania - afferma Alfio Avellino, segretario della Uiltec di Catania -, di fatto non ci sono nuovi investimenti. Confermiamo lo sciopero indetto per giorno 4 e adesso organizzeremo sit-in permanente, 24 ore su 24, davanti la sede della Pfizer di Catania".