Pfizer, al via lo sciopero dei lavoratori davanti allo stabilimento di Catania

Ieri sera alle ore 22 ha avuto inizio lo sciopero dei lavoratori della Pfizer davanti allo stabilimento di Catania. La protesta proseguirà anche nella giornata di oggi. I dipendenti, secondo le modalità previste dal regolamento degli scioperi, occuperanno l'ingresso della fabbrica. A sostegno dei lavoratori sarà presente anche il nuovo vescovo di Catania, Luigi Renna, che questa mattina prenderà parte al sit-in. I lavoratori chiedono risposte circa la mobilità annunciata dalla multinazionale statunitense per i 130 dipendenti dello stabilimento, chiedono anche conferme sul rilancio dell'azienda per il futuro della febbrica.

Nei giorni precedenti non è giunto a buon fine l'incontro che si è tenuto in prefettura tra l'amministratore delegato della Pfizer, le rappresentanze sindacali e l'assessore al Lavoro, Antonio Scavone. I sindacati hanno ritenuto insufficienti le risposte fornite loro dalla multinazionale Pfizer.

"Ancora una volta Pfizer, con i vertici dell'ufficio risorse umane Carmelo Fornito e Giuseppe Cassarà, si è presentata al tavolo di confronto senza una proposta concreta, ribadendo l'insufficienza degli investimenti, ma soprattutto senza quel piano industriale che avevamo richiesto sia nel corso primo incontro che anche in presenza dell'assessore Scavone e del prefetto Maria Carmela Librizzi, chiedendo il ritiro del procedimento di licenziamento collettivo attivato - avevano dichiarato gli esponenti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. - L'intento di Pfizer, di far credere in una possibilità di voler condurre la problematica verso un terreno più ragionevole da parte nostra non ha trovato mai condivisione. Ci spiace soltanto che questo atteggiamento, che ovviamente condanniamo, ancora una volta è stato irrispettoso nei confronti delle istituzioni di Governo e della Regione Siciliana".

"A questo punto - continuano i sindacalisti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl - ci appelliamo alle istituzioni stesse perchè non facciano più sconti nei confronti dell'azienda e del suo management, convocando immediatamente il tavolo di crisi regionale ed invocando anche l'intervento tempestivo del Ministero dello Sviluppo economico. E' chiaro - concludono le organizzazioni sindacali - che, davanti ad un simile scenario lo sciopero del 4 marzo diventa sempre più importante, perchè insieme alle altre convocazioni che nel contempo interverranno ci consentiranno di rivendicare la necessità di tutela per i 130 dipendenti e l'impellenza di conoscere quali sono le reali intenzioni di Pfizer per il futuro dello stabilimento di Catania."