Piani urbani integrati, a San Berillo proposte e osservazioni

Martedì 29 agosto, alle 10, nei locali della chiesa Crocifisso della Buona Morte in piazza Giovanni Falcone, l’osservatorio urbano e laboratorio politico per Catania organizza un appuntamento per presentare osservazioni e proposte relativi ai progetti dei Piani Urbani Integrati PNRR che riguardano il quartiere di San Berillo.

"Il PNRR è una occasione unica per l’economia e società italiana, una sfida da raccogliere e una prova che il sistema Italia deve dimostrare di saper superare non spendendo tutto ciò che ha a disposizione, ma semmai, spendendolo bene, cioè, investendo le risorse in azioni capaci di generare sviluppo economico e benessere sociale, altrimenti il risultato sarà semplicemente l’incremento del già esorbitante debito pubblico.", si legge in una nota degli organizzatori . "Tutti abbiamo il diritto/dovere di vigilare e partecipare, al fine di ottenere progetti validi e accolti dalla collettività che usufruirà degli spazi progettati. Per questo motivo le cittadine e i cittadini, le associazioni e i comitati impegnati nel quartiere di San Berillo presenteranno alla città e agli organi di stampa osservazioni e proposte sui progetti che riguardano il quartiere previsti dal Piano urbano integrato realizzato dal Comune e presentato al ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR."