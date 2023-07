Presentato il piano di promozione del benessere nelle scuole

Sostenere la scuola nel percorso di costruzione dell’identità positiva dei ragazzi attraverso l’informazione, la partecipazione e il protagonismo degli stessi studenti. E' questo l'obiettivo principale del "Piano di Promozione del Benessere, di Prevenzione ed Educazione alla Salute", promosso nelle scuole cittadine dall'assessorato comunale alla Pubblica Istruzione, tramite un ventaglio di attività realizzate con positivi riscontri nell'anno scolastico 2022-2023 e pronto a essere riproposto per il nuovo anno. Le iniziative tematiche sono state illustrate, alla presenza dell'assessore Andrea Guzzardi e del direttore Fabrizio D'Emilio, dalla responsabile dell'ufficio Prevenzione e educazione alla salute, Margherita Matalone, durante un incontro nella sede di via Leucatia che ha interessato dirigenti scolastici e docenti referenti di Educazione alla Salute delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. "Un confronto molto partecipato – ha sottolineato l'assessore Guzzardi - che ha fornito importanti e interessanti spunti di riflessione e di azione, dei quali terremo conto per nuove e più incisive iniziative". Queste le attività, programmate tutte dall'amministrazione comunale in gran parte con il coinvolgimento di enti, associazioni e medici e professionisti di riferimento.

Il "Centro di Comunicazione e di Ascolto", curato direttamente dall'assessorato, con la dottoressa Matalone, ha proposto un laboratorio per la costruzione di "Giovani del futuro" focalizzato su "Prevenzione del Bullismo e Dipendenze dai Social, Educazione all’affettività e alla Relazione, Educazione alla Diversità e all'Inclusione". I progetti di Educazione alla Salute, rientranti nell'ambito '"Educazione Alimentare Stili di Vita e Dipendenze", sono stati condivisi con la Fondazione Airc (Riccardo Vigneri, Angelo Messina, Sebastiano Squatrito), la Federazione Provinciale Coldiretti (Andrea Passanisi), l'Associazione Italiana Celiachia Paolo Baronello (Maria Chiara Cantone), l'associazione per Adriana Santa Alfonsetti e Soroptimist Club (Silvia Emmi e Giusi Manuele). E ancora, i progetti di "Educazione alla Salute Orale" (Orazio Baglio, Giovanni Barbagallo e Maria Grazia Cannarozzo); "Informazione e Prevenzione del Melanoma Cutaneo" (Marcello Stella); "Potenziamento Competenze Scientifiche" (Andrea Lombardo); "Informazione Attività di Primo Soccorso" (Fraternita Misericordia di Catania, M. Luisa Parisi e Nino Mirabell); "Disturbi Specifici dell’Apprendimento" (Vanessa Vinciguerra); "Psicologia Scolastica e Sportello d’Ascolto"(Mariano Indelicato).