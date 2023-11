Revisionati buona parte dei mezzi spazzaneve per limitari i disagi sull'Etna nel prossimo inverno

Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha indetto un ulteriore incontro sul Piano Neve, allo scopo di limitare il più possibile i disagi per il prossimo inverno ed intervenire efficacemente in occasione di nevicate abbondanti. Nel corso della riunione sono state tracciate le modalità operative di intervento, le procedure organizzative, le risorse umane, il parco mezzi a disposizione da usare sulle strade dell’Etna. Per ripristinare la viabilità, la Protezione civile della Città metropolitana può contare su una ventina di mezzi tra fresie spalaneve, vomeri e spargisale, pale meccaniche e camion per i trasporti di gasolio o sale, motopale e trattori, battipista, gru, caterpiller e carrelloni.

"Buona parte dei mezzi meccanici è stata già sottoposta a revisione e, al momento, un’officina autorizzata sta provvedendo alla restante manutenzione, che sarà completata entro fine mese", ha dichiarato il dirigente dell'ente Rosario Leonardi. "Abbiamo iniziato ad organizzare il Piano Neve a luglio per non arrivare impreparati all’inverno e assicurare ad operatori turistici ed amanti della montagna sicurezza e piena vivibilità dell’Etna. Tuttavia - ha dichiarato Ivan Albo, consulente del Sindaco metropolitano - stiamo programmando importanti investimenti per i prossimi anni su mezzi oramai datati ed ai limiti dell’affidabilità".