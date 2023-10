Piano neve, la Prefettura gioca d'anticipo e invita i comuni a presentare un elenco dei mezzi disponibili

Giocando d'anticipo, proprio per cercare di non far ripetere i disservizi e le situazioni di estremo disagio verificatesi la scorsa stagione invernale, prefetto Maria Carmela Librizzi, insieme al Sindaco metropolitano Enrico Trantino, ha convocato nel Palazzo del governo una riunione operativa per discutere in maniera preventiva il Piano neve 2023-2024.

"Per potere affrontare l’emergenza neve e non creare disagi, sebbene la temperatura sia ancora mite - ha spiegato Trantino - vogliamo arrivare preparati all’inizio della stagione sciistica ed invernale definendo fin da adesso le procedure per prevenire i rischi che si possano verificare in caso di straordinarie nevicate e nella gestione dell’ordinario". Il primo cittadino ha sottolineato il lavoro di coordinamento svolto dalla prefettura, che ha convocato il tavolo coi Sindaci dei comuni etnei posti sui tre versanti di accesso in quota, i vertici dell’Anas, del Parco dell’Etna e della Protezione civile.

Su indicazione del Prefetto, gli enti e le istituzioni coinvolte dovranno presentare nelle prossime settimane alla prefettura l’esatto elenco dei mezzi disponibili dopo aver revisionato la loro efficienza. La ricognizione riguarderà inoltre lo stoccaggio del carburante e dei mezzi (che dovranno essere posizionati più a valle per renderli più facilmente raggiungibili), la definizione del "piano cancelli", in collaborazione con i sindaci e la protezione civile, le regole di viabilità in caso di transito con catene, l’individuazione di percorsi per le rapide inversioni di marcia in caso di improvvise nevicate.

Si sta valutando un possibile raccordo con l’Anas affinché siano resi disponibili ulteriori mezzi (lo scorso anno furono fatti arrivare da fuori regione, ndr) da aggiungere agli spazzaneve attualmente a disposizione. Il consulente avv. Ivan Albo, da parte sua, ha dichiarato: "Eventi straordinari metereologici necessitano di un coordinamento a più ampio raggio. Per questo motivo risulta di fondamentale importanza l’odierna riunione in prefettura a distanza di quasi 50 giorni dall’inizio della stagione, così da arrivare pronti al cambiamento metereologico per chi, sul campo, sarà chiamato ad affrontare l’emergenza". Gli uffici della Città metropolitana sono già al lavoro per individuare aziende specializzate nel noleggio di mezzi, oltre a quelli in disposizione qualora dovesse verificarsi l’emergenza neve. Un prossimo incontro tecnico sarà indetto dal prefetto Librizzi, per verificare lo stato di avanzamento dei Piano neve 2023-24.