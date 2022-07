Autorità portuale, il comitato di gestione approva il Piano Triennale

Si è riunito oggi ad Augusta presso la sede legale dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale il Comitato di Gestione. Tra gli argomenti all’ordine del giorno la variazione di bilancio, approvata all’unanimità e la ratifica del Piano operativo triennale 2022-2024 (Pot), che è avvenuta entro i limiti di tempo previsti per legge, ovvero 90 giorni dall’insediamento del Comitato, ed anch’essa all’unanimità. Il Pot racchiude le linee guida fondamentali della politica amministrativa dell’AdSP ed è lo strumento attraverso il quale l’ente concretizza le proprie strategie. Contiene sette linee strategiche di azione che una volta attuate consentiranno al Sistema Portuale di elevare in modo significativo la propria autorevolezza nel panorama nazionale ed internazionale. Il presidente Di Sarcina ha affermato che "il raggiungimento degli importanti traguardi programmati potrà avvenire solo in presenza di una consolidata e collettiva consapevolezza di tutti gli stakeholder del porto, che sarà necessario assumere con fermezza e coraggio alcune decisioni forti e talvolta impopolari, con la coscienza di dovere responsabilmente traguardare il massimo pubblico interesse".