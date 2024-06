Via Milo, l'appello del presidente Spampinato: "Restituire vivibilità alla zona"

“Dal nuovo manto stradale alla protezione della linea Brt, all’invasione degli scooter e non solo: per dare una viabilità più sicura in via Milo e nelle strade limitrofe serve uno studio di fattibilità a cui dare seguito ad una mobilità adeguata”. La presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, dopo aver ascoltato i residenti della zona, chiede al sindaco Trantino di attivare tutti i provvedimenti necessari per realizzare in questa parte del quartiere “Borgo-Sanzio” un piano del traffico che possa incontrare il favore di tutti.

Interventi efficaci che garantiscano la sicurezza di tutti i pendolari. Via Milo infatti rappresenta il collegamento tra la circonvallazione e la casa circondariale di piazza Lanza. Da qui la presenza, nelle vicinanze, della stazione dei vigili del fuoco e di tanti istituti scolastici. “In particolare si chiede la presenza di una pattuglia della polizia municipale che possa servire a regolare il traffico in uno snodo che, soprattutto la mattina, è incapace di assorbire una mole di traffico tanto grande. Il risultato sono segnalazioni e proteste con conseguente caos nelle ore di punta”. Per tutte queste ragioni la presidente Maria Spampinato vuole convocare una conferenza dei servizi a cui far partecipare tutti i soggetti interessati e trovare quelle soluzioni necessarie a garantire vivibilità e decoro in tutta la zona di via Milo.