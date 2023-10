Aci Catena, ecco il piano per l'accesso al cimitero per le giornate 1 e 2 novembre

In occasione dell'1 e 2 novembre, ricorrenza di Ognissanti e dei Defunti, il Comune di Aci Catena ha istituito un servizio gratuito continuativo di bus navetta da e per il cimitero comunale che resterà aperto ininterrottamente dalle ore 7 alle 17. Il servizio verrà svolto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato di Acireale presieduto da Simone Tringali, ed il gruppo comunale di volontari della Protezione Civile, coordinato da Franco Borrello, ed interesserà anche le frazioni di Aci San Filippo e San Nicolò.

I cittadini potranno radunarsi in piazza Alfio Allegra a San Nicolò, piano S.Filippo ad Aci S.Filippo e piano Umberto ad Aci Catena centro. Le corse partiranno ogni ora a partire dalle ore 8 e fino alle ore 16, ad esclusione della pausa pranzo, ultima corsa alle 13 (si riprende alle 14.30) dalla piazza di S.Nicolò. I cittadini disabili o non deambulanti potranno contattare il numero della Croce Rossa Italiana 3664434484. Dinanzi al camposanto, sempre a cura dei volontari della Cri, verrà montato un gazebo per la misurazione della temperatura, pressione e altri "controlli semplici". Inoltre vi saranno le sedie a rotelle per coloro che necessitano di assistenza per la visita ai propri cari defunti. Giorno 1 novembre alle ore 16 all'interno della cappella cimiteriale, verrà celebrata dal parroco della chiesa di S.Lucia don Gaetano Pulvirenti, una messa. Giovedì 2 saranno celebrate due messe, la prima alle ore 9 l'altra alle ore 16. Esclusivamente nelle giornate di martedì 31, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, non sarà possibile entrare al cimitero con le automobili.

"Ringrazio l’assessore Sciacca per l’abnegazione e impegno soprattutto in questi giorni, il direttore del camposanto, Alfio Di Grazia, unitamente a tutti i dipendenti comunali che si sono spesi nel sistemare ed abbellire il nostro cimitero – commenta il sindaco Margherita Ferro - dare decoro e dignità a questo luogo sacro, è un impegno ben preciso dell’amministrazione Ferro con la città di Aci Catena. Analogo pensiero per i volontari della croce rossa italiana ed il nostro gruppo di volontari della Protezione Civile".