Piantagione di cannabis nascosta tra la vegetazione, arrestati due giovani

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno arrestato due giovani del posto, di 24 e 21 anni, per coltivazione illegale di cannabis e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante una perlustrazione delle campagne, in un'area difficilmente accessibile in contrada Dagala, i poliziotti hanno individuato una piantagione di circa 50 piante di canapa indiana, ben curate e alte, nascoste dalla vegetazione e dal terreno roccioso. La piantagione era attrezzata con strumenti per la coltivazione e l'irrigazione, segno che le piante erano seguite con cura e prossime al raccolto .

Dopo un attento appostamento, i poliziotti sono intervenuti per bloccare i due giovani che si erano recati sul terreno per depositare materiali per la coltivazione. I due hanno reagito lanciando un fusto di plastica contro un agente e dandosi alla fuga.

Dopo una breve ricerca, i due sono stati rintracciati e arrestati. Nel loro veicolo sono stati trovati materiali per la coltivazione e un barattolo di marijuana. Le piante di cannabis, il barattolo di droga e il materiale per la coltivazione sono stati sequestrati. I due giovani sono stati posti ai domiciliari in attesa di convalida dell'arresto.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale