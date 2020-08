Scoperta piantagione "indoor" di cannabis indica: un arresto

I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un 56enne catanese, incensurato, responsabile di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché per furto aggravato di energia elettrica. I militari, grazie alla loro attività info investigativa, avevano appreso che in via San Francesco La Rena, precisamente in un’abitazione all’interno del “Villaggio Azzurro”, qualcuno aveva avviato una redditizia coltivazione “cannabis indica”. I militari, dopo alcuni giorni trascorsi come bagnanti ospiti anonimi del villaggio al fine d’individuare l’abitazione, hanno deciso di fare irruzione, dopo qualche accertamento anagrafico, in una villetta a due piani. Era inevitabile infatti, per chi ne conosce la fragranza, passare da quella strada e non percepirne il caratteristico odore resinoso. I carabinieri quindi, qualificatisi all’uomo e comunicatagli la necessità di effettuare una perquisizione, hanno prima verificato il piano terra, quindi si sono diretti a quello superiore. Effettivamente, come da loro supposto, il piano superiore dell’abitazione era stato adibito a serra, contando infatti 63 piante che, nonostante fossero al chiuso, avevano un’altezza di ben 2 metri. L’uomo inoltre, oltre ad aver realizzato impianti di ventilazione con aerazione con l’esterno, irrigazione e riscaldamento con ben 15 lampade alogene da 600 watt ciascuna, curava meticolosamente le piante con particolari fertilizzanti, come riscontrato dai militari in una ricetta a penna ritrovata sul posto con annotazione giornaliera delle cure da effettuare. La gestione della serra prevedeva però un grosso dispendio di energia elettrica così che l’arrestato, per limitare i suoi esborsi ed ottimizzare i profitti, ha allacciato abusivamente all’illuminazione pubblica i suoi impianti. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

