In via Géza Kertèsz le piante invadono la carreggiata

In zona Trappeto nord, precisamente in via Géza Kertèsz, ci sono piante alte un paio di metri che ingombrano le carreggiate e rendono impossibile camminare sul marciapiede. "Chiedo continuamente di effettuare gli interventi di pulizia - dichiara il consigliere del IV Municipio Giuseppe Ragusa (M5S), ma poco o nulla viene evaso e ci dobbiamo improvvisare giardinieri. Questo non può diventare routine, né possiamo sostituirci ad aziende specializzate . Questo è l'ennesimo risultato della maggioranza del centrodestra a Catania".