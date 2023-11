Piazza Aldo Moro si tinge di verde, piantati tre alberi di Falso pepe

Questa mattina nell'area sgambatura per i cani in piazza Aldo Moro, in occasione della Festa dell'Albero, in programma il prossimo 21 novembre, cittadini e rappresentanti istituzionali del Movimento 5 Stelle hanno piantato tre alberi di Falso pepe. L'iniziativa è stata organizzata dalla deputata regionale Josè Marano su input del consigliere di municipalità, Giuseppe Ragusa. Una giornata dal forte valore educativo il cui obiettivo non è solo ricordare l'importanza del patrimonio arboreo ma anche la promozione della difesa costante dell’ambiente e la salvaguardia del territorio.

"Questa è un'iniziativa popolare, voluta fortemente dalla comunità che fruisce di quest'area - spiega Giuseppe Ragusa - Abbiamo avuto l'opportunità di ricevere in donazione questi alberi e siamo felici della grande partecipazione da parte dei cittadini. Piantare alberi aiuta a mantenere sani gli habitat e la biodiversità, combatte il consumo di suolo, l’inaridimento e il degrado. Una piccola risposta ai dati che vedono Catania protagonista in negativo di classifiche dove il verde lascia spazio al cemento e un input per l'Amministrazione Comunale affinchè iniziative come quella di oggi coinvolgano anche altre aree del territorio".

"E' essenziale che le nostre città vengano pensate e progettate con la presenza di verde - afferma la vicepresidente della commissione Ambiente dell’Ars, Josè Marano - Catania, in questo senso, non primeggia. Gli alberi non servono solo ad abbellire, ma sono una risorsa preziosissima in quanto ci regalano aria pulita e assorbono anidride carbonica. E' necessario per la salute e l'ambiente della nostra città avere polmoni urbani. Come ho già dichiarato in passato l’agenda politica di ogni governo deve avere questi temi prioritari per la tutela del nostro ambiente e noi vogliamo continuare a dare il nostro contributo in questo senso".

Presente all'iniziativa anche l'esponente pentastallata in Consiglio Comunale, Gianina Ciancio: "L'iniziativa di questa mattina vuole lanciare un messaggio per far capire quella che è l'idea della città che vogliamo. L'ultimo report di Legambiente vede Catania come ultima città come deficit di verde, sia come aree verdi sia come alberi pro capite. Ho già mandato all'assessore Tomarchio una serie di segnalazioni su aiuole cementate dismesse soprattutto nella zona del viale Mario Rapisardi. Abbiamo contato almeno una ventina di aiuole dismesse. Non vogliamo quindi fermarci a oggi, gli strumenti per ripopolare di verde la città ci sono tutti. E' solo una questione di volontà politica. Non ci sono colori politici quando si parla di verde e quindi ci aspettiamo risposte celeri, facendo sempre la nostra parte".