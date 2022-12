Piazza Alcalà, guasto elettrico lascia per ore al buio la zona sud ovest della città e manda in tilt la circolazione

L'esplosione di un cavo dell'alta tensione ha provocato seri disagi a tanti residenti della zona sud ovest della città. Il guasto, avvenuto ieri alle 14,30, ha avuto l'effetto immediato di lasciare al buio migliaia di abitazioni e imprese tra via Plebiscito bassa, San Giuseppe La Rena, Acquicella e la zona dell'aeroporto. Squadre della Sirti a lavoro, subito dopo le numerose segnalazioni giunte all'Enel, per individuare e riparare la linea interrotta. Il lavoro non è stato facile e solo dopo un intero pomeriggio e una notte al buio la luce elettrica è tornata ad illuminare i quartieri interessati dal grave guasto. Sette le cabine ausiliarie ancora in funzione per garantire l’elettricità, mentre il traffico in entrata ed uscita dalla città continua a subire rallentamenti notevoli. La polizia locale sul posto assicura che la carreggiata dovrebbe tornare percorribile nel primo pomeriggio alleviando i problemi di circolazione al traffico sempre intenso in quella zona della città.