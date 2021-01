Piazza Borsellino, ripristino del manto stradale nello snodo auto e bus

Dureranno fino a venerdì i lavori di ripristino del manto stradale dello snodo viario di piazza Borsellino, area che oltre a smistare per tutte le direzioni a sud di Catania, ospita il capolinea di diverse linee di Bus Amt e le fermate dei pullman interurbani in transito per via Dusmet. Gli interventi di manutenzioni che il sindaco Pogliese porta avanti, d’intesa con l’assessore Arcidiacono in questa e in altre zone della città, vedi quelle effettuate nei pressi di piazza Verga e via Musumeci, seppure con le note difficoltà dovute al dissesto finanziario, procede costantemente. Per le opere di manutenzione che si stanno realizzando in piazza Borsellino, ormai indifferibili per via della pericolosità dell’asfalto, con grave carenza di aderenza e rischi per gli automobilisti, si stanno impiegando mezzi pesanti per realizzare interventi durevoli come la scarificazione del vecchio manto stradale, soprattutto sotto gli archi della vecchia Marina. Il sindaco Pogliese ha dato mandato al capo di gabinetto Giuseppe Ferraro di coordinare ogni intervento di ripristino, d’intesa con la direzioni delle manutenzioni comunali, utilizzando ogni risorsa disponibile per eliminare situazioni di pericolo o incuria che permangono da diversi anni.