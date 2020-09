Piazza Cavour, le proposte del presidente Ferrara per il rilancio dell’area

"Per valorizzare definitivamente piazza Cavour è fondamentale mettere questa parte di Catania al centro di tantissime iniziative sociali e potenziare il sistema di aggregazione che, soprattutto nel caso di anziani e pensionati, è già molto forte". Queste le parole del presidente del III municipio Paolo Ferrara. "Occorre sistemare i gazebi e creare per i più piccoli un’area protetta, con altalene e scivole, dove i bambini possano giocare in totale sicurezza. In tutta la zona non esiste un parco - prosegue Ferrara- ecco che questo piccolo spazio verde diventa un centro di aggregazione fondamentale per l’intera municipalità. Un luogo che attrae giovani anche la sera e che diventa volano di sviluppo per le tante attività commerciali presenti”. Un punto di riferimento per l'intera città che va dotato anche dei necessari servizi. “A questo proposito- ribadisce il presidente di “Borgo-Sanzio”- ci stiamo attivando per dotare piazza Cavour di servizi igienici degni di questo nome. Il passo successivo, invece, è far inserire l’area nei percorsi turistici cittadini con le sue chiese e la Fontana di Cerere tutta da ammirare. Un patrimonio artistico e culturale da riscoprire e che porterebbe enormi vantaggi all’interna “Borgo-Sanzio”.

