Piazza Cavour, rivendita abusiva di piante e fiori: controlli e sanzioni

Nella giornata di ieri, agenti del commissariato Borgo Ognina, con l'aiuto del personale della polizia municipale, sono intervenuti in piazza Cavour. Qui hanno riscontrato la presenza di una rivendita ambulante di piante e fiori, stabilmente organizzata attraverso l’utilizzo di un camion posteggiato sulla pubblica via e la disposizione di piante di vario tipo e dimensione su una grande porzione della carreggiata stradale e, fatto ancor più grave, delle strisce pedonali presenti in quel tratto. L’intervento della polizia di Stato, inizialmente teso a ripristinare condizioni di legalità e di sicurezza per i cittadini, si è poi trasformato in un vero e proprio controllo amministrativo giacché il rivenditore, con l’esposizione delle piante e dei vasi, aveva realizzato un’occupazione abusiva di suolo pubblico, violazione che ha comportato il sequestro delle piante e del mezzo anch’esso utilizzato per l’illecita occupazione.

Nel corso del sopralluogo, inoltre, gli operatori hanno accertato un'ulteriore condotta illecita commessa dal titolare dell’attività: posteggiando il suo camion sulle strisce pedonali, infatti, ne aveva precluso l’utilizzo a quanti volessero attraversare, con ciò “meritandosi” la relativa sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada. E sempre riguardo al camion, gli operatori hanno verificato come il mezzo fosse privo di revisione e di copertura assicurativa Rca, cosa che ha comportato l’ulteriore provvedimento di sequestro immediato del veicolo e l’irrogazione di una sanzione amministrativa di oltre mille euro.