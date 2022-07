In piazza Duca di Genova i lampioni non funzionano da due mesi

Piazza Duca di Genova e strade limitrofe sono al buio da due mesi. E' quanto denuncia il presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti, preoccupati per i problemi legati alla sicurezza stradale e non solo. “Si tratta di una situazione assolutamente intollerabile - spiega - perchè genera un senso di paura e di continui rischi, soprattutto a causa del timore di subire rapine o scippi. Questo va scongiurato in tutti i modi. Accogliamo con grande soddisfazione quanto finora è stato fatto per invertire questa tendenza ma- prosegue Cardello- per la rinascita di quella che, ancora oggi, rappresenta uno dei salotti buoni della città, è auspicabile che si intraprendano azioni rapide senza perdere tempo tra proclami e promesse non mantenute. Ben vengano pure le telecamere di videosorveglianza, ma queste vanno coadiuvate con un sistema di pubblica illuminazione funzionante per garantire passeggiate sicure alle famiglie e alle tante persone che qui vogliono trascorrere le serate”.