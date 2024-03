Piazza San Francesco area pedonale, Lipera: "Mossa sciagurata da parte del sindaco"

Ancora polemiche sull'istituzione di aree pedonali in centro storico L'ultima bordata contro le decisioni assunte dall'amministrazione comunale arrivano dall'avvocato Giuseppe Lipera, già candidato alla carica di primo cittadino

"Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, d’intesa con il vicesindaco con delega alla mobilità Paolo La Greca sembra determinato a trasformare la città in un labirinto di strade e piazze chiuse, minacciando così il sostentamento delle attività commerciali locali", afferma Lipera in una nota. "Dopo aver mandato in rovina piazza Mazzini con la sua discutibile decisione di chiuderla al traffico, ora prende di mira piazza San Francesco (Dusmet) dimostrando un totale disprezzo per l'economia locale e per il benessere dei cittadini. La recente chiusura al traffico veicolare di piazza San Francesco è stata una mossa sciagurata da parte del sindaco.", conclude Lipera.