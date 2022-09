Piazza Europa, Cardello: “Senza i controlli fissi la piazza resterà terra di nessuno”

“Come già successo in passato, in piazza Europa bisogna toccare il fondo per vedere i controlli delle forze dell’ordine”. Da qui comincia la denuncia del consigliere del II municipio Andrea Cardello. “In questa zona è fondamentale garantire la vigilanza h24 e non solo pattuglie dinamiche che ovviamente fanno controlli a campione. In pochi mesi la situazione, in una delle più importanti piazze di Catania, si è fatta drammatica.

Esempi di vandalismo e teppismo quotidiani tengono lontane le famiglie. "Un degrado senza fine che colpisce anche la vicina piazza Leonardo Sciascia- prosegue Cardello- qui si ammassano enormi quantità di bottiglie di birra vuote, vecchi vestiti e perfino materassi. Spesso l’attività di tante associazioni di volontariato aiuta questa parte di Catania ad essere temporaneamente vivibile ma, senza presidi costanti di polizia e carabinieri, tutto torna all’ordinario degrado nel giro di pochi giorni”.

Piazza Europa a breve sarà interessata da lavori di riqualificazione. Interventi che doteranno l’area di un’illuminazione intelligente, l’istallazione delle colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici leggeri, l’eliminazione del cemento e l’abbattendo le barriere fisiche.