Recupero piazza Europa, Cardello: "Serve l’opera continua dell’amministrazione"

"Accogliamo con grande soddisfazione l’intervento dei volontari che la scorsa settimana si sono prodigati per ripulire piazza Europa dai rifiuti. Iniziative che meritano il plauso e l’appoggio di tutti. Adesso bisogna fare in modo che l’opera circoscritta di alcune associazioni diventi un intervento costante da parte dell’amministrazione comune", afferma il consigliere del II municipio Andrea Cardello.

Piazza Europa è al centro delle continue segnalazioni dei residenti per gli schiamazzi notturni, gli scooter che girano in pieno spazio pedonale e i danni all’arredo urbano. Alcuni giorni fa, un grosso ramo si è staccato ed è finito a terra senza, per fortuna, colpire nessuno. Stessa situazione si vive su piazzale Candido Cannavò e in piazza Galatea.

"Che fine hanno fatto i progetti di riqualificazione tanto decantati da questa amministrazione comunale? Sono solo proclami oppure diventeranno fatti concreti?”, chiede Cardello. Il piano di lavoro prevede l’istallazione di nuovi arredi urbani, nuova pavimentazione e perfino un sistema di videosorveglianza. Naturalmente, per la rinascita di quello che una volta era uno dei salotti buoni della città, è auspicabile che i previsti iter burocratici siano rapidi e che non finisca tutto impantanato tra proclami e promesse non mantenute. “Da troppo tempo di parla di recupero di piazza Europa- afferma il consigliere del II municipio Andrea Cardello-un obiettivo che si può raggiungere solo con un presidio continuo di polizia e carabinieri”.