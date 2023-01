Piazza Europa, lavori di riqualificazione a pieno regime: ruspe e operai in azione

I lavori di riqualificazione di Piazza Europa a Catania entrano nel vivo. Cantiere operativo sul posto, ruspe attive per smantellare e "ricostruire": gli interventi prevedono l'installazione di telecamere di videosorveglianza per monitorare la sicurezza dei luoghi e contrastare eventuali azioni di cittadini incivili oltre alla creazione di un'area fitness, panchine smart, una nuova pavimentazione e un'illuminazione a risparmio energetico. Al centro la "classica" fontana che,però, seguendo anche i dettami della Soprintendenza, sarà ristrutturata. Il finanziamento per l'esecuzione dei lavori rientra nel piano "Catania Spazio Sport", si tratta di fondi comunitari su cui ha lavorato anche l'ex assessore al Comune di Catania, Sergio Parisi.

Altre piazze in fase di riqualificazione come le vicine Piazza Nettuno e Piazza Sciascia saranno dotate di telecamere, il circuito fa parte di un piano integrato di sorveglianza per la città.

L'intento della ristrutturazione della piazza è quello di rendere gli ambienti cittadini più adatti alla fruizione, anche di bambini e sportivi.