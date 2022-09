Rissa tra donne in piazza Europa: il ring formato da motorini in cerchio con fari accesi

Uno dei salotti buoni della città si trasforma nel palcoscenico di una rissa tra donne. Pugni e calci la fanno da padroni mentre alcuni ragazzi le accerchiano con i motorini, accendendo i fari e formando quello che sembra avere tutti i connotati di un ring per le lotte clandestine. Non c'è nessuno che prova a fermarle. È l'aria che si respira in piazza Europa da un paio di anni a questa parte.

L'area prima frequentata dalle famiglie, adesso diventa terreno di scontro tra ragazzi, pista per gare con i motocicli e teatro di schiamazzi a cui si alternano fuochi d'artificio e inciviltà. A pubblicare il video è stata la pagina Facebook 'Inciviltà a Catania'. "MMA Catania, sigla per 'MammoririAllevapilu' categoria femminile - ironizzano gli amministratori - Come ring usano la strada, il pubblico è formato dai motorini con i fari accesi. Sembrano degli incontri clandestini invece è solo una qualunque sera d'estate a Piazza Europa, quella che era una bella piazza cittadina è ora un circuito per impennare e sputare alla gente dall'alto sul lungomare".