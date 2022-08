Pubblicato il bando di gara per riqualificare piazza Europa e piazza Sciascia

L'amministrazione comunale ha pubblicato il bando di gara per appaltare i lavori di esecuzione della riqualificazione di piazza Europa, un affaccio sul mare da rivalutare anche come luogo di svago e benessere, con interventi di verde pubblico, illuminazione intelligente, colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici leggeri, eliminando il cemento e abbattendo le barriere fisiche, realizzando attrezzature sportive e ludiche per bambini.

"La grande fontana al centro di piazza Europa, d'intesa con la Soprintendenza, verrà completamente rigenerata, salvaguardando l'attuale forma, realizzata negli anni sessanta del secolo scorso - si legge nella nota del Comune che annuncia l'avvio della selezione - Il bando di gara, con una base d’asta di 900mila euro, verrà aggiudicato con procedura telematica sul mercato elettronico. Il termine ultimo per presentare offerte scade il prossimo primo settembre: l’aggiudicazione avverrà individuando la migliore con il criterio del ribasso, escludendo quelle anomale, sorteggiando cinquanta operatori tra quelli che si sono proposti".

La riqualificazione di piazza Europa, finanziata da risorse del Pon Metro nell'ambito del progetto “Spazio e Sport”, che sta riguardando la rigenerazione di numerosi spazi cittadini, è portata avanti dall’assessorato allo sport e alle politiche comunitarie e in dettaglio dal Servizio attuazione con fondi Ue di progetti di riqualificazione urbana e transizione green - sport.