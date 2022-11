Il presidente del IV municipio Buceti chiede più sicurezza in piazza Ignazio Roberto

Una piazza che va messa in sicurezza subito. A distanza di alcune settimane si torna a parlare del nodo viario legato al transito di piazza Ignazio Roberto nel quartiere di Cibali. Un enorme slargo con sette strade che vi confluiscono e l’incidente stradale che si può verificare in qualsiasi momento del giorno e della sera.

“Si tratta di uno dei principali snodi del territorio con la presenza di scuole e attività commerciali nelle sue immediate vicinanze - afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti - questo vuol dire un grande flusso veicolare, accentuato nelle ore di punta quando i genitori devono prendere i figli al suono della campanella. L’ultimo incidente si è verificato alcuni giorni fa, fortunatamente senza conseguenze gravi per gli interessati, ma è bastato un semplice tamponamento per mandare il traffico in tilt”. Già in passato in piazza Ignazio Roberto era presente una rotonda, realizzata con l’impiego dei new jersey, che serviva a regolare il traffico e garantire la sicurezza dei pedoni. Un’opera rimossa a causa di un incidente e mai più ripristinata. “Con il commissario straordinario e i tecnici di Palazzo degli Elefanti - prosegue Buceti - puntiamo a trovare soluzioni adeguate e soprattutto durature. Per regolare il traffico in piazza Ignazio Roberto ci sono appena tre segnali di 'stop', tra loro distanti anche 15 metri, con la segnaletica verticale troppo lontana per essere adeguatamente rispettata".