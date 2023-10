Piazza Lombardo Radice, comitato Vulcania: "Chiediamo telecamere anti discariche e anti furbetti"

Il comitato cittadino Vulcania evidenzia, ancora una volta, una delle tante situazioni di degrado irrisolte nel quartiere “Borgo-Sanzio”. Giorno dopo giorno, da mesi, fino a oggi nella piazza Lombardo Radice si è formato un’enorme discarica a cielo aperto di fianco a diverse abitazioni della zona.

I rifiuti, puntualmente, sono stati depositati sempre da incivili che godono della libertà di depositarli senza essere individuati e puniti legalmente. Purtroppo tale micro-discarica è rimasta, anzi si è ingrandita, perché tutti quelli che incivilmente possono indisturbatamente scaricare rifiuti di ogni genere lo hanno fatto senza timore.

La video sorveglianza è indispensabile per combattere chi abbandona i rifiuti. Ciò che il comitato fa notare è la superficialità oppure l’insufficienza nel controllo e nell’operare, sempre con proposte (in questo caso, videosorveglianza). Questo è un caso di presunta imperizia e negligenza.

Alcune dichiarazioni dei residenti della zona: “Ogni giorno si fermano diverse auto che abitualmente scaricano i rifiuti nei dintorni della piazza, formando una vera discarica a cielo aperto;” “Da mesi segnaliamo questo problema, ma nessuno è intervenuto;” “Perché non viene installata la videocamera nel punto strategico, rilevando e individuando gli incivili che depositano i rifiuti in maniera impropria.” Sollecitiamo l’Amministrazione comunale a intervenire, per rassicurare i cittadini residenti, al ripristino e all’ennesima bonifica della zona deturpata da rifiuti abbandonati.