Piazza Majorana e Piazza Lupo abbandonate nel totale degrado. È questa la denuncia di Manfredi Zammataro consigliere comunale di Diventerà Bellissima e Presidente della 10ª commissione consiliare Urbanistica del comune di Catania. Zammataro, a seguito delle numerose segnalazioni pervenutegli dagli esasperati residenti, ha convocato nei giorni scorsi un sopralluogo urgente, per constatare la situazione in cui versano le due importanti piazze della nostra città. “Quello che abbiamo trovato- dichiara Manfredi Zammataro- è davvero sconcertante: piazza Majorana ridotta ad una discarica a cielo aperto, con le panchine stabilmente occupate da sbandati e senza fissa dimora mentre per quanto riguarda Piazza Pietro Lupo ci si trova davanti alla struttura dell’ex palestra che, ormai da anni, è occupata da persone di cui nulla si sa in merito alle attività che vi svolgono all’interno". "Ancora piu grave - prosegue Zammataro- è la presenza di una baracca posizionata sugli stalli di Sostare, abitate da persone che vivono in questo luogo privo di qualunque requisito igienico sanitario e di sicurezza. Tutto questo a pochi metri dal Teatro Massimo Bellini, tempio dell’arte musicale catanese". "Per tale ragione -conclude Zammataro- mi attiverò immediatamente per sollecitare l’amministrazione comunale a porre in essere iniziative concrete volte a recuperare il decoro della città. Serve infatti un progetto di recupero e di riqualificazione di quelle aree oltre che una presenza stabile delle forze dell’ordine. Chiederò all’Amministrazione Comunale di attivare subito un tavolo di confronto anche con la Prefettura per trovare soluzioni immediate per ripristinare la legalità e volte a tutelare i cittadini residenti e gli operatori commerciali”

