Piazza dei Martiri e Passiatore nel degrado, il comitato Murri chiede il recupero delle aree

"Bisogna lavorare e intervenire per restituire a Catania uno dei luoghi più turistici della città. Due aree pedonali che versano in condizioni di assoluto degrado". E' la denuncia del comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, che chiede il recupero di piazza Dei Martiri e del Passiatore. Due siti che, da molto tempo, non vengono più considerati i salotti buoni della città a causa della mancanza di sicurezza e manutenzioni straordinarie.

Due spazi che nel tempo sono stati adottati parzialmente dai commercianti della zona, dalle parrocchie o dai gruppi scout. "Tutto questo ovviamente non può bastare visto che, soprattutto la sera, mancano i necessari controlli", spiega il comitato. Eppure ci troviamo a pochi passi dal Duomo e dalla Stazione Centrale di Catania. Il rischio di trovarsi di fronte a due grosse incompiute, ancora per tanti anni, è evidente.

Per queste ragioni il presidente del comitato Romolo Murri chiede all’amministrazione comunale di intervenire come ha già fatto in molte altre piazze o spazi pubblici della città: "Accedere a fondi europei da cui trarre i capitali necessari per attivare i lavori di ristrutturazione. Ultimata questa fase, una possibile sinergia con i commercianti della zona e un piano di rilancio definitivo potrebbe mettere fine a un degrado che oggi è sotto gli occhi di tutti".