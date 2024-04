Belpasso, stanziati i fondi per riqualificare "piazza Mercato"

"Abbiamo consegnato i lavori per la riqualificazione dell’area comunale adiacente al parcheggio del campo sportivo 'Nuccio Marino' che tutti, comunemente, chiamiamo 'piazza Mercato'. Il progetto prevede che il piazzale possa diventare un luogo da fruire in tranquillità". E' quanto reso noto dal sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Il piazzale, dove tutti i venerdì viene organizzato il mercato settimanale, verrà riqualificato dalla ditta Sinaj Stiljano per un importo di 80 mila euro, somma che era stata approvata dalla maggioranza con una variazione di bilancio, nel dicembre dello scorso anno.

"Lo abbiamo pensato come a un posto sicuro, dove non sarà più consentito lo scorrazzare dei motorini od organizzare altre gare pericolose, come accaduto in passato. Per questo motivo monteremo dei tornelli - per il solo accesso pedonale - e delle sbarre che verranno aperte solo il venerdì per permettere l'ingresso ai mezzi del mercato. Tra le cose più importanti c’è – finalmente - l’apertura e il collegamento della II Traversa con la strada adiacente il piazzale. La strada che costeggia la piazza, invece, verrà allargata, verranno ripristinati i marciapiedi, riqualificate le sedute e le panchine e verrà inoltre bonificata la piccola area a verde con la piantumazione di alberi. Ovviamente verranno installati dei nuovi pali per l'illuminazione", conclude il sindaco.