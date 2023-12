Piazza Nettuno restituita alla città dopo i lavori di riqualificazione

Sono stati completati e consegnati ai cittadini di Catania, con qualche ritardo sulla tabella di marcia iniziale, i lavori di rigenerazione e riqualificazione dell’ex piazza Nettuno, recentemente intitolata al cantautore Franco Battiato. A rimuovere il simbolico nastro di delimitazione del cantiere, è stato l’assessore alle Politiche Europee Sergio Parisi che, insieme al direttore della Direzione Politiche Comunitarie Fabio Finocchiaro e al dirigente della transizione ecologica Paolo Di Caro, da oltre due anni con la precedente amministrazione del Sindaco Pogliese prima e quella del Sindaco Trantino negli ultimi sei mesi, hanno promosso e realizzato il restyling della nuova piazza, utilizzando i fondi Ue del Pon Metro della programmazione 2014-2020. L’area che adesso ospita attrezzi sportivi e giochi per bambini, arredi smart, una nuova pavimentazione e sedute all’interno dell’area ma anche aree a verde rigenerate, fa parte del progetto "Catania Spazio Sport" che, proprio grazie ai fondi comunitari, sta rivoluzionando il tessuto urbano, elevando lo sport a strumento di benessere, inclusione e socialità. L’intervento ha previsto il totale rifacimento del campo da pallacanestro, omologabile per partite di basket 3X3, due ampie zone fitness, la creazione di due nuove aree anche per uso di carattere sociale, tempo libero e divertimento dei più piccoli, realizzando un complessivo ampio spazio dal valore strategico, anche per la straordinaria posizione di affaccio sul mare.

"Questa è la piazza simbolo del progetto 'Catania Spazio Sport' con il quale, grazie ai fondi comunitari, siamo riusciti a riqualificare ben 15 piazze cittadine segnando una vera propria rivoluzione del tessuto urbano - ha commentato l’assessore Sergio Parisi -. Nonostante i problemi che abbiamo dovuto affrontare all’inizio di questi lavori, siamo riusciti a recuperare e a riconsegnare nuovamente ai cittadini un’area polivalente, dal grande richiamo e che oggi è intitolata a un altro simbolo di Catania, Franco Battiato. Oltre alla Direzione Politiche Comunitarie, con cui abbiamo creduto fortemente in questo progetto, un ringraziamento va al sindaco Enrico Trantino e alla Giunta che hanno sostenuto questo nostro progetto, avviato già con la precedente amministrazione di Salvo Pogliese che con me e lo stesso Trantino, che ne era anch’egli assessore, ha progettato e posto le basi per contribuire con tanti nuovi spazi moderni e attrezzati, consegnati alla città, a innalzare i livelli di qualità della vita a Catania". Tra i presenti anche l’assessore comunale al Bilancio Giuseppe Marletta, una folta rappresentanza di consiglieri comunali e di circoscrizione, la presidente regionale della Federazione Basket Cristina Correnti e il presidente del Coni Enzo Falzone. Sullo schema delle altre aree riqualificate, anche piazza Franco Battiato è ora dotata di lampade fotovoltaiche, panchine smart e colonne per ricaricare i mezzi elettrici, proprio a ridosso della pista ciclabile rimessa a nuovo e un impianto di videosorveglianza. Le attrezzature della piazza, complice uno splendido sole, sono state subito prese d’assalto da famiglie, bambini e sportivi di ogni età che hanno popolato di dolori e allegria lo spazio. Piazza Battiato chiude il "trittico", con piazza Sciascia e piazza Europa, delle aree a ridosso del lungomare di Catania rese fruibili dai cittadini e trasformate in luoghi di aggregazione e di promozione di stili di vita sani attraverso la pratica sportiva aria aperta.