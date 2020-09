Piazza Palestro, beccati dalla polizia mentre rubano uno scooter

I poliziotti hanno sventato il furto di uno scooter la notte scorsa, nella zona di piazza Palestro. Gli agenti hanno visto che un mezzo, spento, veniva spinto da un altro e così hanno inseguito i due giovani alla guida. Uno è riuscito a fuggire approfittando dell’oscurità della notte, mentre l’altro, un minore di anni 16, è stato bloccato. Dagli accertamenti effettuati si è risaliti al proprietario del mezzo che è stato contattato dalla questura e ha sporto denuncia per furto. Così il giovane è stato arrestato per il reato di furto aggravato in concorso con ignoti ed è stato collocato presso un centro di prima accoglienza.

