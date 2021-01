Piazza Roma, buche e perdite d'acqua: "Intervenire per restituire decoro"

Aumentano le buche ed i problemi in una delle storiche piazze di Catania. Piazza Roma è un punto di aggregazione dai due volti. Una parte, con l’istallazione dei nuovi alberi voluti dall’amministrazione comunale e da alcune associazioni, con i chioschi e la gente che passeggia. Un’altra, invece, con la pavimentazione gravemente danneggiata, la fuoriuscita d’acqua che crea un enorme pantano e il fogliame che letteralmente avvolge i pali della pubblica illuminazione. Punto accuratamente evitato dalla gente che teme di fare brutte cadute. “Il consiglio del III municipio sposa in pieno le iniziative e la linea intrapresa dall’amministrazione per garantire la riqualificazione di piazza Roma- afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” dottor Paolo Ferrara- una linea che riprende le segnalazioni fatte, attraverso sedute itineranti e sopralluoghi, sin dal primo momento del nostro insediamento. Oggi i cittadini su questa piazza ci segnalano problemi che vanno affrontati nel più breve tempo possibile con un piano programmatico di lavori a breve e medio periodo. L’istallazione dei nuovi alberi - prosegue Ferrara - è stato un ottimo inizio ma oggi serve un piano di lavoro che possa proseguire su questa linea politica e dia un segnale forte alla cittadinanza”. Fondi nazionali ed europei per valorizzare piazza Roma e ridarle il decoro che merita. Una valorizzazione di questo patrimonio culturale con conseguente risalto all’immagine dell’intera città. Sopratutto la mattina piazza Roma diventa un parcheggio e nelle ore di punta si trasforma in una scorciatoia per i centauri che vogliono evitare il traffico. Questo inevitabilmente ha rovinato la pavimentazione, costituita in gran parte da ciottoli colorati che formano particolari rappresentazioni grafiche, provocando pericolose buche.