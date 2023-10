Piazza Santa Maria di Gesù, Spampinato: "Tante criticità"

Parlare di piazza Santa Maria di Gesù vuol dire affrontare la duplice questione legata alla rivalutazione di un punto di aggregazione e di uno snodo viario importante per l’intera città di Catania. Da questa parte del municipio di “Borgo-Sanzio” si possono raggiungere tantissimi istituti scolastici tra cui il De Felice, il Vaccarini, il Principe Umberto, l’Archimede e il Turrisi Colonna senza considerare il vecchio presidio ospedaliero “Garibaldi”. Rispondendo alle tante segnalazioni delle attività commerciali e dei residenti della zona la presidente del III municipio di Catania Maria Spampinato ha preso visione delle tante criticità che riguardano l’area e in particolare le pessime condizioni della fontana centrale, la pavimentazione danneggiata in molti punti dalle radici degli alberi e la spazzatura ovunque.

"A circa 10 anni fa risalgono gli ultimi lavori di manutenzione straordinaria. Interventi che riguardarono solo la parte est della piazza escludendo la zona in cui si trova la fontana", denuncia Spampinato. "Oggi è necessario riprendere quei progetti di ristrutturazione oltre a pensare ad una nuova pavimentazione che possa sopportare la crescita degli alberi. Per queste ragioni diventa fondamentale un dialogo continuo tra il III municipio e l’amministrazione centrale: creare una collaborazione che possa intercettare eventuali fondi europei necessari a rendere piazza Santa Maria di Gesù un luogo da frequentare in totale sicurezza", conclude.